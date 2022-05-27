Batı Trakya Türkleri İzmit'te 'Vasati Dört Kişi'yi İzledi - Haberler

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Batı Trakya Türkleri İzmit'te 'Vasati Dört Kişi'yi İzledi

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Batı Trakya Türkleri İzmit'te 'Vasati Dört Kişi'yi İzledi

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi İzmit Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Vasati Dört Kişi’ oyununu izledi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi İzmit Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Vasati Dört Kişi' oyununu izledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu çalışmalarını sürdürüyor. Burhan Akçin yönetmenliğinde hazırlanan oyunlar İzmitlilerin beğenisine sunuluyor. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi de geçen günlerde Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde sahnelenen ve ilk gösteriminin ardından ilgiyle takip edilen 'Vasati Dört Kişi' adlı oyunu izlediler.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve dernek üyeleri oyunu çok beğendiklerini ifade ederek İzmit Belediye Tiyatrosu'na çalışmalarında başarılar diledi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet, Batı Trakya, oyunlar, Kocaeli, Yerel, Haberler

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