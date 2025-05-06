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Başsavcı Pektaş'tan Sinop Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

Başsavcı Pektaş'tan Sinop Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret
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Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette medya ve yargı arasındaki iletişimin önemine vurgu yapıldı.

SİNOP (İHA) – Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerle tanışmak ve cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla düzenlenen ziyarette Başsavcı Pektaş'ı, Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel karşıladı. Ziyaret sırasında basının kamuoyunu bilgilendirmedeki önemli rolüne dikkat çeken Başsavcı Pektaş, medya ve yargı mensupları arasındaki yapıcı iletişimin, toplum yararı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Demirel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başsavcı Pektaş'a teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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