Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Güncelleme:
İstanbul'da başörtülü üniversite öğrencisi İclal Özbey, iddiaya göre diş hekimliği stajında sorumlu hocası tarafından, "Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" sözleriyle hakarete uğradı. Özbey çeşitli mecralardan şikayette bulunurken, hocasının eğitimden men cezası aldığı öğrenildi.

İstanbul'da başörtülü bir üniversite öğrencisi, iddiaya göre diş hekimliği stajında sorumlu hocası tarafından hakarete uğradı. "Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" gibi nefret söylemleri kullanan akademisyen, 22 yaşındaki İclal Özbey'e uzun süre boyunca benzer hakaretlerde bulundu. Yaşanan olayın ardından Özbey çeşitli mecralardan şikayette bulunurken, hocasının eğitimden men cezası aldığı öğrenildi.

"BAŞINI O ŞEKİLDE BAĞLADIĞINDA TEMİZLİKÇİYE BENZİYORSUN"

İstanbul'da özel bir üniversitede diş hekimliği 4'üncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki İclal Özbey, yeni başladığı staj eğitiminde iddiaya göre sorumlu hocasının nefret söylemleriyle karşılaştı. Defalarca Özbey'in başörtüsü hakkında aşağılayıcı söylemlerde bulunan eğitmen, kendisinin "Özgürlükçü" öğrencisinin ise "Baskı altında" olduğunu belirten ifadeler kullandı. "Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" gibi çeşitli söylemlerle defalarca hakarete maruz kalan Özbey, durumu okul yöneticileriyle paylaştığında ise "Talihsiz bir söylem" dönüşü aldı.

Okul yönetimince somut bir adım atılmaması üzerine çeşitli mecralardan şikayetini dile getiren Özbey, sorumlu hocasının eğitimden men edildiği haberini aldı. Benzer durumların yaşanmaması gerektiğini belirten ve kendisinin başörtüsü ile değil, hekim kimliği ile değerlendirilmesini isteyen Özbey, sürecin takipçisi olacağını belirtti.

"AÇILMANA YARDIMCI OLABİLİRİM"

Staj eğitimin başında hocasının hakaretlerine maruz kalan İclal Özbey yaşadıklarını, "Ben 4'üncü sınıf diş hekimliği öğrencisiyim. Hocamız yoklama almak ve tanışmak için bizleri topladı, bana doğru geldiği sırada ise hakaret etmeye başladı. Bana 'Senin bu başörtü bağlama tarzına sinir oluyorum' dedi. Ben hem hastaları hem de kendimizi korumak adına olduğunu, hijyen kaynaklı sorun yaşanabileceğini düşünerek 'Arkaya atarım sorun olmaz' dedim. Bana cevap olarak ise 'Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Neden diğerleri gibi bağlamıyorsun, bu şekilde çamaşırhaneden çıkmış gibisin, senden bu şekilde sadece temizlikçi olur' dedi. Ben bu süre zarfında ses çıkaramadım, çünkü çok şaşırdım. Ardından ise bir anda üstüme gelerek bana 'Zaten saçın başın görünüyor, neden kapalısın, açıl' dedi. Kendisinin özgürlükçü bir ailede yetiştiğini, benim de baskılanmış olduğumu belirterek 'Açılmakta özgürsün' diyerek anlattı.

AKADEMİSYENE EĞİTİMDEN MEN CEZASI

Kendisinin dış görünüşü ile yargılanmasının zoruna gittiğini belirten Özbey, "O anlarda hekim kimliğimle değil de dış görünüşümle yargılanmam çok zoruma gitti. Ben orada hekim olmak amacıyla bulunuyorum ama beni hocamız dış görünüşümle yargıladı, hekim olamayacağımı söyledi. O an etrafta hastalar bulunduğu için sesi çıkarmadım ve başhekim ile okul yöneticimize ulaştım. İlk olarak bana 'Talihsiz bir söylem' diyerek olayın ciddiyetini kavrayamadılar, beni eve gönderdiler. Bir reaksiyon alınmadığını gördüğümde ise çeşitli mecralardan şikayetlerimi dile getirdim. Okul yönetimi daha sonrasında bana ulaşarak 'Sonuna kadar yanındayız' dedi. Hocamız hakkında ise eğitimden el çektirilme cezası verilmiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
