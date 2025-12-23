Başöğretmen İlkokulu Öğrencileri Sarıkamış Şehitlerini unutmadı

Erzurum'un Palandöken İlçesine bağlı Başöğretmen İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu bir grup, Sarıkamış harekatının 111.yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti.

Sarıkamış harekatının başlangıç tarihi olan 22 Aralık'ta Başöğretmen İlkokulunu temsilen okul idarecileri, öğretmenleri ve velilerden oluşan bir kafile Sarıkamış'a gitti.

Başöğretmen İlkokulu Müdür yardımcısı Ercan Fil, amaçlarının öğrencilere, şehitlerimizin kahramanlıklarını hatırlatarak vatanseverlik ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak olduğunu söyledi. Ziyaret kapsamında öğrencilere şehitliklerin önemi bağımsızlık mücadelesi ve tarihimiz hakkında bilgi verildiğini anlatan Başöğretmen İlkokulu Müdür Yardımcısı Ercan Fil, ziyaretin öğrenciler arasında milli ve duygusal bağın gelişmesine vesile olduğunu belirtti. Ercan Fil, ziyaretin milli bağları güçlendirme noktasında, öğrenciler üzerindeki etkisini yakından gördüklerini anlattı. Ercan Fil, ziyaret hakkında şunları söyledi, "Okulumuzdan bir grup öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte Sarıkamış merkezde bulunan Şehitliği ziyaret ettik. Sarıkamış şehitleri anma töreni için yapılan alanı öğrencilerimize gezdirdik. Kars yolu üzerinde bulunan Allahu ekber şehitliğini de ziyaret ettikten sonra yapılan duaların ardından öğrencilerimizle birlikte içimizde hissettiğimiz manevi ve minnettarlık duyguları ile Sarıkamış'tan ayrıldık." - ERZURUM