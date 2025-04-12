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Baskil'deki Köy Okulunda Çocuklara Unutulmaz Etkinlik

Baskil'deki Köy Okulunda Çocuklara Unutulmaz Etkinlik
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara hediyeler verildi, oyunlar oynandı ve danslar edildi. Başkan Gülnar Karagöl, kırsaldaki çocukların özel günlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Elazığ'ın Baskil ilçesindeki bir köy okulunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl'ün öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda çocuklara hediyeler dağıtılırken oyunlar oynandı ve danslar edildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı bir köy okulunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl'ün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere hediyeler dağıtıldı, palyaçolar ve gönüllüler eşliğinde oyunlar oynandı, danslar edildi. Etkinlikte çocuklara oyuncaklar ve çeşitli ikramlar sunulurken, gönüllülerin kostümleriyle gerçekleştirdiği danslar ve eğlenceli gösteriler, miniklerin yüzünde tebessüme dönüştü. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla paylaştıkları mutlulukla coşkusuyu doyasıya yaşadı.

Çocukların mutluluğunun her şeyden değerli olduğunu belirten Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, "Özellikle kırsalda yaşayan çocuklarımızın böyle özel günlere ihtiyacı var. Onların gözlerindeki ışıltı, umudu büyütme yolunda bizlere güç veriyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ve bizleri sevgiyle karşılayan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, çocuklara yapılan ikramlar ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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