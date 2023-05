Başkan Yünkül: 'Hemşire umut demektir'

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Ülkemizde görev yapan binlerce hemşire, gece gündüz demeden görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. İş yükünün azaltılması, çalışma şartlarının düzeltilmesi maaş iyileştirmesinin yapılması acil olarak çözülmesi gereken ve Sağlık-Sen olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz, çözümü için mesai harcadığımız konuların başında gelmektedir" dedi.

12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası sebebiyle açıklamalarda bulunan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Hemşire en zor zamanda umut demektir. Hemşire acıya şefkat demektir. Hemşire her şeyden önce fedakarlık demektir. Ülkemizde görev yapan binlerce hemşire, gece gündüz demeden görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. Pandemide, selde, depremde yani her şartta insanımızın yaralarını saran hemşirelerimizin tek gayesi, yaşama umut olmaktır. Tarihimizin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi'nin de gayesi umut olmaktı. Bugün ülkemizin dört bir yanında nice isimsiz hemşiremizin de bu gaye uğruna kendi canları ortaya koyarak çalıştığı tüm toplum tarafından bilinmektedir. Fedakarlıkları, alın terleri, mücadeleleri, canlarını ortaya koyarak çalışmaları; hemşirelerimizin nasıl bir hizmet verdiklerinin açık bir göstergesidir. Bu sebeple diyoruz ki; hemşire fedakarlıktır, şefkattir ve özveridir. Hemşerilerimizin, bu fedakarlığa karşı döktükleri alın terlerinin ve emeklerinin karşılığı görülmelidir. Seslerine kulak verilmeli, sağlık sisteminin mihenk taşı olan hemşirelerimizin sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. İş yükünün azaltılması, çalışma şartlarının düzeltilmesi maaş iyileştirmesinin yapılması acil olarak çözülmesi gereken ve Sağlık-Sen olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz, çözümü için mesai harcadığımız konuların başında gelmektedir. Görevlerini bir meslekten öte insani sorumlulukla yapan hemşirelerimizin yüzünün güldürülmesi için mücadelemizi her platformda sürdürmekteyiz. Dün olduğu gibi bugün de hemşirelerimizin haklarını daha ileriye taşımak en büyük gayemizdir. 12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası kutlu olsun" dedi. - BURSA