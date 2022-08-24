Başkan Yılmaz: 'Sağlık çalışanlarımızın yanındayız'

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınayarak, "Sağlık çalışanlarımızın ve hastanemizin yanındayız" dedi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve ÇTB yönetimi Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başhekim Uzm. Dr. Uğur Sezgin'in makamında gerçekleşen ziyarete; ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Servet Zeren, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da katıldı.

2021 yılında Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Sezgin'i kutlayan ÇTB Başkanı Yılmaz, Sezgin'den hastanenin servisleri ve yoğunluğuna ilişkin bilgi aldı. Son dönemde sağlıkta şiddet vakalarının arttığını ifade eden Yılmaz, "Sevdiklerimizin hayatlarını emanet ettiğimiz ve büyük bir teşekkür borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarına gösterilen şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Çarşamba Devlet Hastanemizde şiddet eylemlerinin örneğini görmesek de Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden bu üzücü haberleri alıyoruz. Umarım ki bu menfur davranışlar cezasız kalmaz. Çarşamba Ticaret Borsası olarak sağlık çalışanlarımızın ve hastanemizin yanındayız" diye konuştu.

Hassasiyetlerinden ötürü Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Başhekim Sezgin, "Sağlık personelleri olarak şiddeti sözlü veya fiziksel olarak ayırt etmiyor, her türlüsüyle baş etmeye çalışıyor ve sağlık personellerimize gereken tüm desteği göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çarşamba Devlet Hastanesinin kapasitesi ve hasta yoğunluğuna ilişkin ÇTB yönetimini bilgilendiren Başhekim Sezgin, Çarşamba Devlet Hastanesi'nin bölge hastanesi olarak yüksek sayıda hasta baktığını ve hastanenin acil bölümünde günlük beş bin hasta muayene edildiğini kaydetti. Sezgin, "Hastanemiz bölge hastanesi olduğundan imkanları da gelişmiş durumda. Bu sebeple çevre ilçelerden de hastalarımız gelmekte ve onların da tedavilerini sağlamaktayız" bilgilerini verdi.

Başhekim Uzm. Dr. Uğur Sezgin, ÇTB Başkanı Yılmaz ve yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bölge hastanesi konumunda olan Çarşamba Devlet Hastanesi'nin tıbbi donanımı ve deneyimli uzman kadrosuyla üstün hizmetler verdiğini belirterek, görev süresince hastanenin imkanlarını ve koşullarını geliştirmeye çalışacaklarına ve bu hususta önemli gelişmelere ve yeniliklere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - SAMSUN