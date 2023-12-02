Başkan Yılmaz: "Kadınlarımız güçlü olursa, Türkiye daha da güçlü olacaktır"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Aralık Ayı Meclis Toplantısında yeni imar planları hakkında bilgiler verirken, kadınlara ve engellilere yönelik çalışmalarını anlattı.

Toroslar Belediyesi'nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Başkanlığında gerçekleşti. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toroslar Belediyesi'nin 2024 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları'na havale edildiği toplantıda; 2024 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre ise 2024 yılının Ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarıyla ilgili gündem maddeleri de görüşülerek İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.

Toroslar Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumunu gerçekleştirmek üzere 7 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14.00'de yeniden toplanacak. 2024 yılının ocak ayında yapılacak olan meclis toplantı günü ise 5 Ocak 2024 Cuma günü saat 14.00 olarak belirlendi.

"İmar planlarımızı mümkün olduğunca hızlı yürütüyoruz"

Meclis toplantısında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, imar planlarının etap etap gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Askıya aldığımız bir etabımız yok. İmar planları bölünerek etap etap yapılıyor. Her etap da uzun bir süreçten geçiyor. Büyükşehir belediyesine gidiyor, tekrar geliyor ve itirazlar oluyor. 5 binlik planlara göre biz de binlik planları yapıyoruz. Süreçte değişik şeyler olabilir. Komisyonlarda tüm gruplarda arkadaşlarımız var. Hiçbir şeyi askıya almıyoruz. Mümkün olduğunca hızlı yürütmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da fedakarca çalışıyorlar. En çok ben isterim etapların bir an önce bitmesini. Bu süreç içerisinde elimizden geleni yapacağız inşallah" dedi.

"Kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Başkan Yılmaz, kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların istihdamı konusunda vizyon çalışmalar gerçekleştirdiklerini de belirterek, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 89'uncu yıl dönümünü kutladı. Başkan Yılmaz, günün anlam ve önemine yönelik mesajında, "Kadına karşı şiddete hayır diyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında valiliğimiz bünyesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Farkındalık yürüyüşü düzenledik. Bu yürüyüşe, ilçemizden kadınlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri katıldı. Bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Kadına yönelik şiddetin sosyolojik ve psikolojik tarafı var. Bunun mümkün olduğunca azaltılması konusunda hemfikiriz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde psikoloğumuz ve avukatımız bulunmaktadır. Psikolojik, hukuksal ve sosyal danışmanlık desteği veriyoruz. Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili değişik çalışmaları var. Kadınlarımıza da bu konuda büyük görevler düşüyor. Erkeği, neticede bir anne yetiştiriyor. Buna uygun yetiştirmesi, toplumumuzdaki bu yaranın daha da azalmasına katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız güçlü olursa, Türkiye daha da güçlü olacaktır"

Çocuklara güzel bir gelecek hediye etmek istediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "5 Aralık 1934 tarihi, Dünyada Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği gündür. Bu da Cumhuriyetimiz ve toplumumuz açısından çok önemli. Monarşiden Cumhuriyete geçtikten 11 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına bu hakkın verilmesini sağlamıştır. İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinde kadına seçme ve seçilme hakkı çok daha sonra verilmiştir ve bu açıdan çok kıymetlidir. Güzel bir gelecek hayal ediyoruz. Çocuklarımıza, güzel bir gelecek hediye etmek istiyoruz. Bunun için de güçlü bir aile yapısı gerekir. Güçlü aile içindir de güçlü kadın gerekir. Bu konuda toplumumuzda olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Acı olaylar yaşasak da kadınlarımız, her geçen gün hem iş hayatında hem sosyal hayatta daha da güçleniyor. Kadınımız güçlendikçe ailemiz ve toplumumuz daha da güçlenecektir" diye konuştu.

Başkan Yılmaz ayrıca 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 89. Yıl Dönümü bünyesinde 5 Aralık Salı günü saat 11.00'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecekleri Neriman'ın Çiçekleri Sergisi ve Cumhuriyetle Çiçek Açan Kadınlar Paneline hemşehrilerini davet etti.

"Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili duygu ve düşüncelerini de paylaşan Başkan Yılmaz, özel bireylerin toplumsal hayata katılımlarının yanı sıra meslek edinip üretken hale gelmeleri, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için projeler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu konuda bilinçlenmenin daha da arttığını görüyoruz. Toroslar Belediyesi Engelsiz Akademi Merkezimizde ve Özel Sporcular Kursumuzda, özel çocuklarımıza ve engelli kardeşlerimize yönelik değişik çalışmalarımız var. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığı güçlendirmesi umuduyla tüm engellilerimize sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyor, fedakar ailelerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN