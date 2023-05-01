Başkan Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1992 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken park edilmiş bir araçtaki bombayı imha ederken şehit olan Polis Mehmet Orhan'ın ailesini ziyaret etti.

Siteler Mahallesi'nde oturan şehit eşi Hediye Orhan'ın hanesine konuk olan Başkan Oktay Yılmaz, 1994 yılında Siirt Pervani'de çıkan çatışma sonucunda şehit olan Nizamettin Yavlak'ın eşi Nergiz Yavlak ve 2002 yılında Kars Kağızman'da şehit olan Ahmet Yıldız'ın eşi Güneş Yıldız ile de görüştü. Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şehadet makamı bir hak ediştir. Şehitlik mertebesi herkese nasip olmuyor. Allah milletimize zeval vermesin" dedi.

Haklarını ödeyemeyiz

Türkiye'nin büyük bir ev olduğunu ve bu evin gerçek sahiplerinin şehitler ve fedakar şehit aileleri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler de o evin içinde yaşayan emanetçileriz. Şehit ailelerine karşı hürmetimiz minnetimiz ve sevgimiz kelimelerin kifayetsiz kalacağı ölçüde ziyadedir. Onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Vatan için ölmeyi şeref sayan necip bir milletiz. Bu şuurla, şehit yakınlarının şehadet haberi almanın onurunu, onu kaybetmiş olmanın acısına katarak yüreklerinin duygu teknesinde harmanlayıp dosta düşmana karşı dimdik tuttukları başları, bu asil soylu milletin, tarih sayfalarına 'cesur ve kahraman' payeleri ile yazılmasına vesile olmuştur. Bizim inancımızda 'şehitlik' uhrevi alemin en yüce makamlarından biridir. Vatanı, milleti, bayrağı, namusu uğruna şehit olan ve 'hiç ölmeyenler' zümresinin şerefli safına usulca diz çökerek hayat tohumunu Cennetin sonsuzluk bağına eken şehitlerimize rahmet diliyor ve şehit yakınlarımıza da Cenab-ı Allah'tan sabır temenni ediyorum" diye konuştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit ailelerine Türk Bayrağı kutulu Kur'an-ı Kerim hediye etti. - BURSA