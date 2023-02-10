Başkan Yenipazar: "Yardım sürecini rehavete kapılmadan ve artırarak devam ettirmemiz gerekiyor"KÜTAHYA Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Depremzedeler için başlatılan yardım sürecini rehavete kapılmadan ve artırarak devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Yenipazar: "Yardım sürecini rehavete kapılmadan ve artırarak devam ettirmemiz gerekiyor"

KÜTAHYA Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Depremzedeler için başlatılan yardım sürecini rehavete kapılmadan ve artırarak devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği'nin, merkez üssü Kahramanmaraş olan, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinin etkilendiği deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, "Bölgeden ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bütün çalışmalar AFAD koordinesinde gerçekleştiriliyor. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Bu süreç uzun sürer. Bu anlamda gayretimizi artırarak devam etmeliyiz. Oradaki insanların elinden tutmamız gerekiyor. Bu anlamda İHH Kadın Kolları da aktif olarak çalışıyor. Gönüllülerimiz vatandaşlarımızdan gelen yardımları tasnif ediyor. Bu süreci rehavete kapılmadan artırarak devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya da, "Biz Kadın Kolları olarak, Pazartesi gününden itibaren sürekle çalışma halindeyiz. Özellikle eşyaların birinci el olmasını istiyoruz. İnsanların ihtiyacı olan eşyaları göndermeye çalışıyoruz. Bölgeye bebek bezi ve hijyen seti göndereceğiz. Bu bağlamda herkes bize yardım edebilir. Kapımız her zaman açık. Yardım eden gönüllülerimize ve hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte anlatacağız" diye konuştu.