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Başkan Yardımcısı Yıldız, yaz spor okulları öğrencilerini ziyaret etti

Başkan Yardımcısı Yıldız, yaz spor okulları öğrencilerini ziyaret etti

Yerel Haberler

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Yaz Spor Okulları çerçevesinde futbol ve tenis alanında sportif aktivitelere katılan öğrencileri ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Yaz Spor Okulları çerçevesinde futbol ve tenis alanında sportif aktivitelere katılan öğrencileri ziyaret etti.

Eğitmen ve sporcularla sohbet eden Başkan Yardımcısı Yıldız, öğrencilere çim kalem hediye ederek fotoğraf çektirdi.

Bilecik Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında faydalı aktiviteler düzenlediğini hatırlatan Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, "Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde devam eden tenis ve futbol branşındaki Yaz Spor Okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimizin verimli ve keyifli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla güzel projelerimiz devam edecek. Bütün öğrenci ve eğitmenlerine başarılı ve sağlıklı bir etkinlik dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Yıldız Bilecik Futbol Yerel Haberler

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