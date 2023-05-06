Başkan Yaman, Söğüt'te vatandaşlar ile buluştu

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, seçim çalışmaları çerçevesinde koordinatör sorumlusu olduğu Söğüt'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti, Söğüt koordinatör sorumlusu Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman öncülüğünde ilçede çalışmalarına devam etti. Yaman ve beraberindekiler ilk olarak mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Ardından ilçe halkıyla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yaman, "Vatandaşlarımızın her türlü problemiyle yakından ilgilenmek için Bilecik'te gidilmedik yer dertleşmediğimiz insan kalmayacak. Bu seçimde hep birlikte kazanacağız" dedi. - BİLECİK

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