Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, " Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir." dedi.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü; "Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan topraklarımızı savunmak ve korumak adına canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimizi anmak adına çok anlamlı bir gündür. Çanakkale Zaferi ; Milletimizin, tarih önündeki hesaplaşmalarından biridir. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi bir azmin ve inancın zaferidir. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu hiç şüphesiz ki atalarımızın istikbalimiz adına verdikleri canlara borçluyuz. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ