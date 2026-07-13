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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan 15 Temmuz Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan 15 Temmuz Mesajı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain darbe girişimine karşı milletin tek yürek olduğunu vurguladı. Yalçın, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı ve demokrasiye sahip çıkma sorumluluğunu hatırlattı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, "15 Temmuz, milletimizin iradesine, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma destanıdır. Bu destan, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergesidir" dedi.

Başkan Yalçın'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişimi karşısında, aziz milletimiz tek yürek olmuş; vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkmıştır. O gece, tankların önüne bedenini siper eden, silahlara karşı yalnızca imanıyla ve cesaretiyle duran kahramanlarımız, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık sevdasının asla sönmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Şehitlerimiz, bu toprakların ebedi bekçileri olarak, canlarını feda etmiş; gazilerimiz ise cesaretleriyle milletimizin onurunu korumuştur. Onların aziz hatıraları, bizlere her daim yol gösterici olacak; demokrasimize ve milli birlik ruhumuza sahip çıkma sorumluluğunu hatırlatacaktır. Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, gazilerimizin onurlu mücadelesini unutmamak ve demokrasimize sahip çıkmaktır. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, ülkemizin kalkınması ve güçlenmesi için çalışırken, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı en büyük görevimiz olarak görmekteyiz. Bu vesile ile demokrasi ve milli irade mücadelesinde, vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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