Başkan Uzundemir'den Kadir Gecesi mesajı

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Kadir Gecesi münasebetiyle yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Kadir Gecesi vesilesiyle dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin daha iyi idrak edileceğini ifade eden Başkan Uzundemir, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Allah'ın kelamı olan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, ramazanın kalbi olan bu gecede inmeye başladı. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında ülkemiz üzerinde oynanan oyunların üstesinden millet olarak yine birlik ve beraberlikle geleceğiz. Bu mübarek günlerde Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası birliğimizin ve dirliğimizin en güzel örneklerinden olan yardımlaşma kültürümüz en üst seviyeye çıktı. Bu mübarek gecede semaya açılan eller, ülkemizin ve milletimizin huzuru için dua edecektir. Bu nedenle İslam alemi için ayrı bir önemi olan bu mübarek gece vesilesi ile tüm Müslümanlar yan yana ibadetlerini gerçekleştirecek ve Kadir Gecesi'nin feyzini hep birlikte dua ederek alacaklar. Bu gecenin manevi iklimi ile dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma hissiyatlarımız beslenecek ve gönül dünyamız aydınlanacak. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - MUĞLA