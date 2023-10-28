Başkan Uçar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, " Erzurum, Cumhuriyet'in ilanındaki etkin rolü ve kahramanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mihenk taşı olmuştur.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, " Erzurum, Cumhuriyet'in ilanındaki etkin rolü ve kahramanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mihenk taşı olmuştur." dedi.

Başkan Uçar mesajında şunları söyledi: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını şanla, şerefle, gururla kutluyoruz.

Temelleri Erzurum Kongresi'nde atılan Cumhuriyetimizin; bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün tek yürek olarak vücut bulmuş hali olan "Kurtuluş Savaşı" ile her türlü imkansızlıklara rağmen, aziz milletimizin büyük bir fedakarlık ve teslimiyet duygusu gözeterek yazdığı kahramanlık destanının en büyük göstergesi olmuştur.

Cumhuriyetin ilanındaki etkin rolü ve kahramanlığı ile Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mihenk taşı olmuştur. Bu doğrultuda bizler yerel yönetimler olarak üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Yiğitlik ve kahramanlıklarla dolu olan tarihimizi gelecek nesillere aktarmak, ecdadın emanetine sahip çıkmak ve bu şuurda onları yetiştirmek bizim en büyük vazifelerimizdendir.

Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türkiyemizin yeni yüzyılının çok daha aydınlık, çok daha müreffeh olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bayrağı en ileriye taşımak için var gücümüzle gece gündüz demeden yılmadan, yorulmadan çalışacağız."

"Gazze'deki Zulme Sessiz Kalmayacağız"

Gazze'deki Müslüman ve savunmasız insanlara yönelik İsrail Devleti'nin zulmüne asla sessiz kalmayacaklarını ifade eden Başkan Uçar, yaşanan insanlık dışı tutuma millet olarak rıza göstermeyeceklerini söyledi. Uçar mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Cumhuriyetin kuruluşunda millet olarak kenetlendik. 100 yıl önce birlik ve beraberliğimizi koruyunca olumsuz şartlara rağmen neler başardığımıza bütün dünya şahit oldu. Necip milletimizin iradesiyle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü, Covid 19 pandemi sürecini ve asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin etkilerini eşsiz bir dayanışma içerisinde Allah'ın izniyle atlattık.

Son olarak Gazze'de yaşanan Müslüman kardeşlerimize yönelik gerçekleştirilen zulmede asla sessiz kalmayacağımızı ve her zaman zalimlerin karşısında olacağımızı tüm dünyaya ilan ettik.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünyaya adaleti ve merhameti taşıyacak tüm donanımlara sahip 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın !' düsturunu ilke edinmiş Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." - ERZURUM