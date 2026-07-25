Başkan Taşlı’dan Gazeteciler Cemiyeti’ne 24 Temmuz ziyareti

TESKOMB Genel Başkan Vekili, 5. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ertan Taşlı'ya ziyarette kooperatif yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen buluşmada basın mensuplarıyla bir araya gelen Taşlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki önemli rolüne dikkat çekilirken, yerel basının şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine sağladığı katkının da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Düzce'de yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Ertan Taşlı ve beraberindeki heyet, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak görevlerinde kolaylıklar ve başarılar temennisinde bulundu.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ise nazik ziyaretlerinden dolayı Ertan Taşlı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, basın ile sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı