Haberler

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: 15 Temmuz, Milletin Destanıdır

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: 15 Temmuz, Milletin Destanıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin o gece demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak tarihi bir destan yazdığını belirtti. Tanoğlu, birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu vurgulayarak, milletin kenetlendikçe hiçbir gücün kardeşliği bozamayacağını ifade etti ve 15 Temmuz şehitleri ile gazilerini andı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi demokrasiye, devlete ve milli iradeye sahip çıkarak tarihi bir destan yazdığını belirtti.

Tanoğlu, mesajında 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gece olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Milletin o gece canı pahasına vatanını, devletini ve demokrasisini savunduğunu vurgulayan Tanoğlu, kadın, erkek, genç ve yaşlı milyonlarca vatandaşın sokaklara çıkarak Türkiye'nin sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu belirten Tanoğlu, şunları söyledi:

"Milletimiz, kökeni ve görüşü ne olursa olsun omuz omuza vererek hainlerin tüm planlarını boşa çıkarmıştır. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bu ülkenin kardeşliğini bozamayacaktır. Bizim kenetlenmemiz, bu vatana göz dikenlerin önündeki en büyük engeldir."

Tanoğlu, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını, gazilere minnet duyduklarını belirterek, Türkiye'nin geleceği için milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasının önemine dikkati çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Çatısı çöken evde 11 kişi can verdi
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim