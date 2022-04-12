Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolünün de katılımıyla şehir girişinde bulunan kontrol noktasında görevi başındaki polis memurlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Her akşam farklı bir iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, halkın güvenliği için 24 saat esasıyla çalışan güvenlik güçleriyle de iftar sofrasında buluştu. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla şehrin doğu girişinde bulunan polis kontrol noktasında iftar düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Acet, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Çağrı Bastaban, Jandarma Komutanı Ferruh Maden ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in de katıldığı programda, görev başındaki polislerle iftar yapıldı.

Aynı zamanda güvenlik güçleriyle istişareler de yapıldı. - BURSA