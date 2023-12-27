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Başkan Subaşı, dikiş kursunda kadınlar ile bir araya geldi

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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İstasyon Mahallesinde bulunan mahalle konağında dikiş kursuna giden kadınlar ile bir araya geldi. Başkan Subaşı, kadınların üretimde daha fazla yer almaları ve mesleki yeterliliklerini artırmaları için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, dikiş kursunda kadınlar ile bir araya geldi.

Başkan Subaşı, İstasyon Mahallesinde bulunun mahalle konağında dikiş kursuna giden kadınlar ile bir araya geldi. Üretimde yer alan, öğrenmeye açık olan kadınlarla birlikte oturan, sohbet eden Başkan Subaşı, misafirperverlikleri için çok teşekkür etti. Dikiş kursu ile kadınlara olan desteğini belirten ve kendilerini keşfetmelerini sağlayan Başkan Subaşı, "Tüm kadınların üretimde daha fazla yer almaları ve mesleki yeterliliklerini artırmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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