Başkan Soyer ve Okan Bayülgen Gençlerle Bir Araya Geldi:   "Hayalleriniz İçin Elimden Geleni Yapmaya Devam Edeceğim"

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gençlik Festivali kapsamında Okan Bayülgen ile "Genç Kafası"nda konuştu. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak için elinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Tunç Soyer, "Hem size hem bu memlekete inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Okan Bayülgen, İzmir Gençlik Festivali kapsamında İnciraltı Kent Ormanı'nda "Genç Kafası"nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, gençlerin siyasette daha çok yer alması ve hayata ilişkin duruşlarını her fırsatta sergilemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Okan Bayülgen, söyleşiye "Tunç Soyer, gençlikle ilgili fikirleri en çok zemin bulan siyasetçi" sözleriyle başladı. Başkan Tunç Soyer de sığ siyasetten kendini korumaya çalıştığını belirterek "Ama bir gerçek var ki siyaset olmadan hayatı değiştirmek çok zor. Gençler siyasetten uzak durduğunda birileri o boşluğu dolduruyor. Gençlerin bu memleketin kaderi, geleceği ile ilgili söz sahibi olmaya talip olmaları lazım. Vazgeçmeyin, ısrarcı, kararlı olun. İzmir gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Türkiye'nin belki de en demokrat kentinde yaşıyoruz. Böyle bir şehirde yaşıyor olmak çok büyük bir avantaj. İkincisi; bu şehirde bir belediye başkanı var ki ne olur hayal etmekten vazgeçmeyin, ne olur siyasete girin, ben de sonuna kadar arkanızda, yanınızda olacağım diyor. Ben sizin önünüzü açmak için, sizin hayallerinizi gerçekleştirmenize imkan yaratabilmek için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. -mış gibi yapmak var ya, söylediğim şey öyle değil. İçtenlikle, tüm kalbimle söylüyorum. Çünkü hem size hem bu memlekete inanıyorum" dedi.

"SİYASET SİZDEN BESLENMELİ"

Okan Bayülgen'in genç bir siyasetçinin nasıl olması gerektiği sorusuna ise Başkan Soyer şöyle yanıt verdi:

"Elde edilmek istenilen şeyin tarifini yapmak lazım. Oturduğunuz koltuğun büyüklüğü, gelirin, menfaatin büyüklüğü sizi tuzağa düşürmemeli. Siyasetten değil siyaset sizden beslenmeli. Bizde genelde siyaseti zenginliğini büyütme aracı olarak görüyorlar. ya da kibri nedeniyle daha büyük, yüksek koltukların peşindeler. Ben bu güzelim memlekette yaşayan insanların daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden siyaset yapıyorum. Bunun kaynaklarının olduğuna inanıyorum. Bunu yapamıyorsak sebebi işte o siyasetçiler. Siyaset demokrasi ile yapılmıyorsa, o zaman sadece birilerinin cebini dolduruyor. Alın teri döken insanların emeği büyümüyor."

"GELECEĞİN BÜYÜKLERİ DİYE BAKMAK BÜYÜK BİR ISKALAMA"

Gençlere, çocuklara geleceğin büyükleri diye bakmanın çok büyük bir ıskalama olduğunu vurgulayan Başkan Soyer "Geleceğin büyükleri diye bakıyoruz. Onlar bugünkü hayatımızın ortakları. Bugün yaşadıkları hayata dair çözüm üretmek aklımıza gelmiyor. Onların yapmak istedikleri şeyler var. Bütün mesele onlara kanal açmak" dedi.

"BİZ İTİRAZI DENİZLERDE GÖRDÜK"

Gençliğin biat etmemek ve itiraz etmek olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Genç, itiraz etme kültürünü içinde, özünde taşır. Biz bu itirazı Denizlerde gördük. Siyaset hayatı dönüştürme sanatı diyoruz ama hayatı bir şiirle, bir müzikle de değiştirebilirsiniz. Şehir plancısı olursunuz ve öyle bir planlama yaparsınız ki yaşadığınız şehri değiştirirsiniz. Ancak hayatı değiştirmek için önce itiraz etmek lazım. İtiraz etmeye başladığınız takdirde zihniniz açılacak göreceksiniz. O zaman da yeni çözümler üretmeye başlayacaksınız" şeklinde konuştu.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ MÜZİK ŞÖLENİ İLE SONA ERDİ

Söyleşinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İzmir Gençlik Festivali'nin ilk günü İnciraltı Kent Ormanı'nda DJ Özgür Güler performansı ve Madrigal konseriyle son buldu. Kamp alanında gün boyu birçok etkinliğe katılma fırsatı bulan gençler, müzik şöleniyle eğlence dolu dakikalar yaşadı. Konser alanında ücretsiz boyoz da dağıtıldı.

Festival kapsamında 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda ise Teoman İzmirliler ile buluşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

TUNÇ SOYER VE OKAN BAYÜLGEN'İN SÖYLEŞİSİ

2.VİDEO

KONSERDEN GÖRÜNTÜLER