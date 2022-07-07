Başkan Söğüt: "Sorunu yerinde görüp çözüm üretiyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Söğüt: "Sorunu yerinde görüp çözüm üretiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Söğüt: 'Sorunu yerinde görüp çözüm üretiyoruz'

Halk Meclisi programı çerçevesinde Hereke'de vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yerinde görerek, inceleme yaparak ve vatandaşlarımızı dinleyerek taleplerini alıyoruz, çözümü de yerinde üretiyoruz" dedi.

Halk Meclisi programı çerçevesinde Hereke'de vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yerinde görerek, inceleme yaparak ve vatandaşlarımızı dinleyerek taleplerini alıyoruz, çözümü de yerinde üretiyoruz" dedi.

Başkan Şener Söğüt, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Hereke'de Agah Ateş ve Hacı Akif mahallelerinde temaslarda bulundu. Mahalle muhtarları Halil Vardar ve Şadan Biçer ile birlikte bölgeyi gezen ve eksiklikleri yerinde inceleyen Şener Söğüt, bölgedeki okulları da ziyaret ederek, onların taleplerini de dinledi. Başkan Şener Söğüt, yerinde çözüm üretme noktasında müdürlere gerekli talimatları da verdi. Tüm mahallelerde halk meclislerini gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Yerinde görerek, inceleme yaparak ve vatandaşlarımızı dinleyerek taleplerini alıyoruz, çözümü de yerinde üretiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title