Başkan Sekmen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın eşsiz heyecanı ve gururunu yaşamaktayız" dedi.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: " Türkiye Cumhuriyeti ; şanlı tarihi, gelenek ve kültürü ile inancını her daim muhafaza ederek bu günlere gelmiştir. Şanlı ecdadımız 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek düşmanla topyekün mücadele etmiş ve Cumhuriyetimizle birlikte destansı bir zafere imza atmıştır. Milli Mücadelemiz, yurdumuza sahip çıkma azminin cephelerde şahlandığı bir kahramanlık destanı olarak tarihteki sayfalara altın harflerle yazılmıştır. Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim ve cesaretle, Cumhuriyetimizi daha nice asırlara taşıyacağız. Cumhuriyet, bağımsızlıktan asla ödün vermeyerek kazandığımız azmin ve inancın da zaferidir. İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyet ile taçlandıran aziz milletimiz kararlılıkla destansı bir mücadele vererek vatanımızın bölünmez bütünlüğünü teminat altına almıştır."

"Cumhuriyetimizi Korumak ve Yaşatmak Ulusumuzun Ortak Vazifesidir"

Başkan Mehmet Sekmen, "Cumhuriyet; korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. Milletimizin Cumhuriyet ile perçinlenen onurlu ve özgür yaşama tutkusu, zaman içinde kurumsallaşan demokrasiyle birlikte zirveye çıkmıştır" diye konuştu. "Cumhuriyetle birlikte tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü büyük adımlarla sürdüren milletimiz, zamanla Cumhuriyet ile demokrasiyi taçlandırarak, 'Muasır medeniyetler' hedefine daha fazla yakınlaşmıştır" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin yeniden dirilişinin simgesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. Milletimiz, ülkemizin işgali karşısında ortak bir ruhla tek vücut olmuş, bu milli bütünleşme sonucu Cumhuriyetimize uzanan şanlı bir yürüyüş başlatılmıştır."

"Cumhuriyete Giden Yolda Bağımsızlığımızın Temeli Erzurum'da Atılmıştır"

Başkan Sekmen, mesajında şu kaydı düştü: "Cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı düzey, gelecek için hepimize ayrı bir heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimize güç katmaktadır." Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeryüzünde hiçbir millet, vatanına ve bayrağına, istiklal ve istikbaline aziz milletimiz kadar sevdalanmamıştır. ve yine yeryüzünde hiçbir millet, vatanı için can vermeyi canına minnet saymamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet demek; vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini aynı zamanda canından aziz bilmektir. ve böyle bir tarifin yakıştığı tek ülke ise, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi, Erzurumlu Hemşehrimiz, Erzurum Mebusumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere ebedi yurt kılan aziz şehitlerimizi tazim ve rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." - ERZURUM