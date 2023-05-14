Başkan Savran oyunu kullandı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, seçimlerin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, oylarını sabah erken saatlerde kullandı. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Semih Turgut Ortaokulunda 1186 nolu sandıkta oy kullanan Savran, oy kullanma işleminin ardından sandıkları gezdi.

Aileleri ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Savran, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Savran, "Bu seçimin milletimize, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli iradenin sandığa ve yönetime yansıması açısından seçimler çok önemli. İnşallah hayırlısı olur" dedi. - NEVŞEHİR