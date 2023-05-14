Başkan Sandıkçı: 'Annelerimiz yüce gönülleri ve fedakar ruhları ile daima yanımızda'

"Anneler Günü" dolayısıyla ilçedeki anneler ve çocukları kahvaltı programında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Annelerimiz yüce gönülleri ve fedakar ruhları ile daima yanımızdadır" dedi.

"Anneler Günü" dolayısıyla ilçedeki anneler ve çocukları kahvaltı programında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Annelerimiz yüce gönülleri ve fedakar ruhları ile daima yanımızdadır" dedi.

Programda anneleri çiçeklerle karşılayan Başkan İbrahim Sandıkçı, anneler ve çocuklarla yakından ilgilendi. Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden, anneler ve çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, programda anneler ve çocuklara birbirinden güzel hediyeler armağan etti.

"Annelerimiz, bizlere cesaret verirler"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada annelerin fedakar bir ruha ve şefkat dolu bir kalbe sahip olduğunu belirterek, annelerin toplumsal yaşam içerisinde yer edindiği önemi vurguladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Annelerimiz, yüce gönülleri ve fedakar ruhları ile daima yanımızdadır. Annelerimiz, engellerle dolu yaşam içerisinde koşulsuz yanımızda olurlar ve bizlere cesaret verirler. Bizleri sevgi ve şefkat dolu kalpleriyle büyüten, iyi bir insan olarak yetiştirmek adına mücadele eden, güven ve desteklerini her zaman hissettiğimiz kıymetli annelerimiz, iyi ki varsınız" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı Anneler Günü'nü kutladı

Anneler Günü'nün temsili bir gün olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, daima annelerin yanında olduklarını belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Annelerimizin bizim daima gözümüzün nuru olduğunu ve Anneler Günü'nün bizler için sadece temsili bir günden ibaret olduğunu söylemek istiyorum. Bizler daima annelerimizin yanındayız. Hayır dualarına talibiz. Yüzlerinde tebessüm olmaya, gönüllerindeki saf sevgiyle tinimizi anlamlandırmaya ve huzurla doldurmaya talibiz. Hayatın her safhasında yanımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; sağlık, sıhhat ve bereket dolu bir ömür diyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN