Başkan Şahin, Osmaneli pazarını ziyaret etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Belediye Başkanı Münür Şahin, pazarın nabzını yokladı.

Osmaneli'nde kurulan pazara giderek hem esnafla sohbet eden, hem de tezgahlardaki Osmaneli'ne ait ürünleri inceleyen Başkan Şahin, pazarın nabzını yokladı. Tezgahlarda bulunan ürünleri hem yakından inceledi hem de fiyatları bir gözden geçirdi. Osmaneli'ne ait yerli ürünleri daha çok tezgahlarda görmek istediğini belirtti. Hem esnaf tarafından hem de halk tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Şahin, herkese kolaylıklar diledi. - BİLECİK