Başkan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar programına katıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine depremzede aileler ile birlikte iftar programına katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, deprem bölgesine ilk günden bu yana en büyük desteği sağlayan belediyeler arasında yer aldık. Bu sebepten iftar programında depremi yaşayan kardeşlerimizle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve kurtarma ekipleriyle birlikte iftarımızı açtık. Bu zor günleri geride bırakacağımıza inancımız tam. Birlik ve beraberlik içinde nice Türkiye yüzyıllarına" ifadelerini kullandı. - BİLECİK