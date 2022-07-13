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Başkan Şahin, bayramda ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Şahin, bayramda ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kurban Bayramı'ndan uyarılara rağmen ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kurban Bayramı'ndan uyarılara rağmen ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, bayram günlerinde fırıncıların nöbetçi fırın belirlemek suretiyle ekmek çıkarmaları gerektiğini rica ettiklerini kaydetti. Şahin, "Görüyoruz ki halktan gelen şikayetler bu bayram tavan yaptı. Osmaneli Belediyesi olarak gerekeni yaparız. Bugünden itibaren halk ekmek çıkarmak için girişimlere başlıyoruz. Belli sayıda da olsa mutlaka ev ekmeği (köy ekmeği) ve piyasa fiyatlarının altında halk ekmeği çıkaracağız. Halk ekmeği ve köy ekmeği tesislerimiz Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde olacak. İşimiz rekabet değil, halkın talebine uymak ve onların yararına tedbirleri almak. Osmaneli için hayırlı bir karar olur inşallah" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Münür Şahin Osmaneli Yerel Haberler

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