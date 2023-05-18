Başkan Pekmezci, muhtarların taleplerini dinledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Merkez'de bulunan mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi.

Bayburt Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Pekmezci, toplantıda yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

2023 yılı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden Pekmezci, mahallelerde yoğun bir çalışma trafiği planladıklarını söyledi. Daha sonra sözü misafirlerine bırakan Başkan Pekmezci, muhtarlardan taleplerini ve mahalleleri ile ilgili sıkıntıları dinleyerek tek tek not aldırdı. Muhtarlar ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye daha çok bir araya gelmek istediklerini ifade ederek toplantı için teşekkür ettiler.

Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli, Nesimuttin Selçuk ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya, Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Demir, Uzungazi Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Pekmezci, Karasakal Mahallesi Muhtarı Zafer Burak, Şeyh Hayran Mahallesi Muhtarı Fuat Yıldız, Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun, Camii Kebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Kuyumcu, Veysel Mahallesi Muhtarı Yaşar Gökçe, Mehmet Çelebi Mahallesi Muhtarı Mehmet Helvacı, Şingah Mahallesi Muhtarı Ferdi Kiki, Tuzcuzade Mahallesi Muhtarı Kamil Algan ve Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası katıldı. - BAYBURT