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Başkan Özlü, eski bakanları ağırladı

Yerel Haberler

Başkan Özlü, eski bakanları ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk'u Düzce'de ağırladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk'u Düzce'de ağırladı.

AK Parti Gurup Başkanı eski Bakan İsmet Yılmaz ve 60. hükümet Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Başkan Faruk Özlü, misafirlerini Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırladı. Düzce'de yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Özlü ziyaretle ilgili olarak ise, "AK Parti Grup Başkanımız, çok değerli Bakanım İsmet Yılmaz ve 60. Hükümet Ulaştırma Bakanımız Mehmet Habib Soluk'un ziyaretlerinden son derece memnun oldum. Bakanlarıma ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Habib Soluk İsmet Yılmaz Faruk Özlü Düzce Yerel Haberler

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