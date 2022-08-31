Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özdoğan çalışmaları inceledi

Yerel Haberler

Başkan Özdoğan çalışmaları inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Yediağaç Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Yediağaç Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özdoğan KASKİ ve KCETAŞ'ın çalışmalarını tamamlandıktan sonra bölge halkının modern bir yola sahip olacağını belirtti.

Çiftlik Caddesi'nde KASKİ ve KCETAŞ ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, yaklaşık 1,5 kilometrelik yolda KASKİ'nin içme suyu şebekesini yenilediğini, elektrik şirketinin de elektrik hatlarını yer altına eş zamanlı olarak aldıklarını belirterek şöyle konuştu;

"Çiftlik Caddesi üzerinde haziran sonu itibarı ile başladığımız KASKİ'nin içme suyu hattının yenilenmesi çalışması devam ediyor. Buradaki çalışmalarımız yüzde 90 seviyesine geldi. Aynı zamanda KCETAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması da eş zamanlı olarak devam etmekte. Çalışmalar tamamlandıktan sonra son derece modern bir yola kavuşmuş olacağız. Altyapı çalışmalarımız tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarımızı da hızla tamamlayacağız."

Başkan Özdoğan doğalgaz çalışmasıyla ilgili vatandaşlara üst yapı çalışmalarına başlanılmadan abonelik bağlantıları için müracaatlarını yapmaları noktasında hassasiyet beklediklerini söyledi. Başkan Özdoğan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilal Özdoğan Çiftlik Hacılar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title