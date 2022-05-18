Başkan Orhan Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi - Haberler

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Enerji Kentleri Birliği'nin (EKB) Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi. Başkan Orhan, "Ülkemizin sahip olduğu enerjiyi sinerjiye dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerji Kentleri Birliği 2022 Yılı Meclis Toplantısı Denizli Büyükşehir Belediye ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları ve jeotermal enerji santralleri konusu ele alınırken, toplantıda Daimi Encümen Üyeliği seçimleri de yapıldı. Meclis toplantısında, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, Türkiye Enerji Kentleri Birliği'nin Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi.

Enerji Kentleri Birliği üyesi belediyelerin başkan ve temsilcileri ile birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in katıldığı toplantıda birliğin 2021 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edilirken, Daimi Encümen Üyeliği seçimi de yapıldı. Energy Cities adını taşıyan Avrupa Enerji Kentleri'ne üye olunması kararının da alındığı toplantıda, 7 belediyenin daha birliğe üye olmasına karar verildi.

Zolan: "Enerji üretmek önemli"

Meclis toplantısında konuşan Enerji Kentleri Birliği Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'nin kendi enerjisini üretmesinin önemine dikkat çekerek savaşların etkisiyle enerjinin önemli bir güç haline geldiğini söyledi. Başkan Osman Zolan, Enerji Kentleri Birliği olarak jeotermal kaynakların sağlık turizmi alanında da etkin bir biçimde kullanılabilmesi için çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Enerji verimliliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Enerji üretmek tabii ki önemli, ancak oldukça maliyetli ve meşakkatli de bir iş. Bu noktada üretilen enerjinin dikkatli ve verimli kullanılması gerekiyor. Sıfır yatırımla enerji üretme hedefi ile çalışıyoruz" dedi.

Yeniden Daimi Encümen Üyesi seçildi

Meclis toplantısında daha sonra Daimi Encümen Üyeliği seçimleri yapıldı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Enerji Kentleri Birliği'nin Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi. Encümen heyetinde Başkan Orhan'la birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Aydın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da yer aldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Birliğe üye belediye başkanlarıyla da bir araya geldiğimiz Meclis buluşmamızda, şahsımızı Birlik Daimi Encümen Üyeliği görevine yeniden layık gören tüm belediye başkanlarımıza ve Meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Orhan'dan enerji vurgusu

Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, enerjiden yararlanılan her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olarak birlikte yer aldığı ve entegre olarak değerlendirildiği güvenli bir gelecek kurmayı hedefleyen birliğin, bu doğrultuda 25 yıldır faaliyet gösterdiğini kaydetti. Başkan Orhan, "Şehrimiz ve Aziziye ilçemiz yenilenebilir enerji noktasında gerçekten de çok büyük potansiyellere sahip. Bu manada hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız da oldu. Enerjinin giderek artan önemi ve değeri, böylesi yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu günümüzde çok daha anlaşılır bir hale getirdi. Meclis toplantımızda belediye başkanlarımızla işte bu konuları ele aldık, hedeflerimizi gözden geçirdik ve enerji yatırımlarının yaygınlık kazanması noktasında yeni yol haritaları belirledik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, ilçelerimizin, şehirlerimizin ve kısacası Türkiye'nin sahip olduğu enerjiyi sinerjiye dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel