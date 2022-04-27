Başkan Kılıç: "İlçemizde kültür ve sanat etkinlikleri pandeminin sona ermesi ile başladı" - Haberler

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Başkan Kılıç: "İlçemizde kültür ve sanat etkinlikleri pandeminin sona ermesi ile başladı"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kılıç: 'İlçemizde kültür ve sanat etkinlikleri pandeminin sona ermesi ile başladı'

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, alt ve üst yapı çalışmalarının yanın sıra pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kültür sanat etkinliklerine de devam ettiklerini söyledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, alt ve üst yapı çalışmalarının yanın sıra pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kültür sanat etkinliklerine de devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve İlçe Başkanı Erdal Köse gün boyu ilçe genelinde ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Armağan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı, il koordinatörleri ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu. Erenler İlçe Sağlık Müdürü Mümtaz Seyda'yı ve 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret ile başlayan program kurum ve dernek ziyaretleriyle devam etti. Program Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İftara Beş Kala' etkinliğinin ardından Atatürk Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen sanayi esnafının iftar programıyla son buldu.

Erenler ilçesinin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kılıç, "33 mahallemizin her bir sokağına hizmet götürebilmek ve ilçemize değer katabilmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride kalan süreçte gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek Erenler'imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Geride kalan 3 yıla baktığımızda ilçemizin alt ve üst yapısında ciddi anlamda çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yılda asfalt sezonunun açılması ile birlikte cadde ve sokaklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra ilçemizde kültür ve sanat etkinlikleri de pandeminin sona ermesi ile başladı" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fevzi Kılıç, Hisarcık, Sakarya, Erenler, Yerel, Haberler

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