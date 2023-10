Başkan Kaplan "Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş en büyük mirastır"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhuriyetin 100 yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında " Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Dün, bugün ve daima geleceğe armağandır. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu olsun" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin, istiklal mücadelesini zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olduğuna dikkat çeken mesajında, Tarihin en büyük ve detaylı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet'in, getirdiği yenilikler ve hamleler ile Türk insanının ufkunu genişlettiğini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza görülmemiş bir dinamizm kazandırdığını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte başlayacak olan Türkiye Yüzyılında bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan Cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmaktır. Çünkü Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ve önderliğinde Türk Milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir" dedi.

Başkan Kaplan'ın mesajının devamında ise "Türkiye Cumhuriyeti'mizin ilanının 100. yıl dönümünü, ve bizlere armağan edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı milletçe büyük bir heyecan, coşku ve onurla kutluyoruz" diyen Başkan Kaplan, "Sanayicisinden çiftçisine, işçisinden doktoruna kadar her ferdiyle devletimizin bekası, milletimizin refahı için her yerde ve her şartta çalışmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğimizi inşa ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Tüm Koçarlı'yı en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya, 100. Yıl coşkusunu yaşamaya, bu gurur ve sevince ortak olmaya davet ediyorum. Bu duygularla, Türk Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadeleri yer aldı. - AYDIN