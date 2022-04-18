Başkan Işık, iftar programını katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocaklar İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte katıldı.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni'ye ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Başkan Işık, Ülkü Ocakları İl Başkanlık binasında düzenlenen iftar programının birlik ve beraberlik için önemli olduğunu söyledi. - KÜTAHYA