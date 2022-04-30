Başkan İduğ'dan Çifte Bayrama Erken Kutlama

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Bornova Belediyesi'nin şantiyelerini ve hizmet birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bayram tatili öncesinde güne, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya başlayan Temizlik İşleri Şantiyesi'ndeki işçilerle başladı. Burada işçilerle birlikte halay çeken Başkan İduğ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alanlarda olacaklarını söyledi.

Başkan İduğ'un ikinci durağı Fen İşleri Şantiyesi oldu. Buradaki işçilerle bayramlaşarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan İduğ, daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı.

Bu yıl iki bayramın bir arada yaşanacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ramazan Bayramı vesilesiyle çalışanlarımızla sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya geldik. Sırada 1 Mayıs'ta alanlardaki buluşmamız var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm işçilerimizle birlikte, emeğin karşılığını bulması ve özgürlük için Gündoğdu Meydanı'nda olacağız. Hem Ramazan Bayramı hem de 1 Mayıs kutlu olsun" dedi.