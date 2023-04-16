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Başkan Hürriyet esnafı unutmadı

Başkan Hürriyet esnafı unutmadı

Yerel Haberler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen iftar programının ardından Bekirdere Başaran Caddesi esnafını gezdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen iftar programının ardından Bekirdere Başaran Caddesi esnafını gezdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk iftarının ardından Bekirdere bölgesine gelerek Başaran Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, 'Hayırlı Ramazanlar' dileklerini iletti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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