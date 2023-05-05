Başkan Güngör, 'Şehrimizin tarihi değerlerini tekrar ayağa kaldıracağız'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Tarihi yapılarımızda hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnşallah bakanlığımızla birlikte şehrimizin değerlerini de tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda Başkan Güngör heyete, 6 Şubat depremlerinde kısmi hasarlar alan Ulu Camii, Tarihi Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş Kalesi ve tarihi konaklara ilişkin bir de sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, "Şehrimizi alt ve üstyapısı, konut alanları, sanayisi, tarihi ve turistik mekanları ve sosyal tesisleriyle tekrar ayağa kaldırma noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'nin katılımıyla afet ve acil durum çalışmalarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdik. Depremde hasar alan tarihi yapılarımıza ilişkin bakanlarımıza bilgiler aktardık. Tarihi yapılarımızda hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnşallah bakanlığımızla birlikte şehrimizin değerlerini de tekrar ayağa kaldıracağız. Daha güzel bir Kahramanmaraş için var gücümüzle çalışıyoruz"diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ