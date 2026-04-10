Haberler

Başkan Gülpınar’dan 11 Nisan mesajı: “Ecdat mirası, halkın zaferi”

Başkan Gülpınar’dan 11 Nisan mesajı: “Ecdat mirası, halkın zaferi”
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 11 Nisan Kurtuluş Günü’nün 106’ncı yıl dönümünde yayımladığı mesajda, kurtuluş ruhunun birlik ve beraberliğin en güçlü simgesi olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihe geçen destansı mücadelenin bugün de ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Gülpınar, Urfa halkının ortaya koyduğu direnişin sadece bir zafer değil, aynı zamanda milletin ortak ruhunu yansıtan büyük bir miras olduğunu belirtti.

“URFA’NIN KURTULUŞU BİR DESTANDIR”

Gülpınar, mesajında 11 Nisan 1920’de verilen mücadelenin, kadınıyla erkeğiyle tüm halkın ortak direnişi olduğunu belirterek, bu sürecin bir milletin yeniden şahlanışı olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Urfa halkının sınırlı imkânlara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla işgal güçlerine karşı koyduğunu vurgulayan Gülpınar, bu mücadelenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Şanlı” unvanı ve İstiklal Madalyası ile taçlandırıldığını hatırlattı.

“KURTULUŞ RUHU MİLLETİN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR”

Kurtuluş ruhunun milletin en önemli sermayesi olduğunu belirten Gülpınar, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de zorluklara karşı dimdik ayakta durduğunu ifade eden Gülpınar, bu ruhun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Onikiler olarak bilinen yerel güçlerin kurtuluş mücadelesindeki rolünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

“ECDAT MİRASINA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Gülpınar, günümüzde yaşanan küresel gelişmelere de değinerek, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekti. Bu süreçte ecdat mirasına sahip çıkmanın büyük önem taşıdığını belirten Gülpınar, gönül coğrafyasının genişliğine vurgu yaptı ve kardeşlik bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

13 İLÇEDE HİZMET VE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gülpınar, ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda yatırım yaptıklarını dile getirdi. 13 ilçede adil hizmet anlayışıyla projelerin devam ettiğini vurgulayan Gülpınar, geçmişte verilen istiklal mücadelesinin bugün istikbal mücadelesi olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

