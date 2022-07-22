Başkan Güler'den fırıncılara rest: "Milletin aklıyla alay etmeyin" - Haberler

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Başkan Güler'den fırıncılara rest: "Milletin aklıyla alay etmeyin"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Güler'den fırıncılara rest: 'Milletin aklıyla alay etmeyin'

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, ilçedeki fırıncıları ve fiyat belirleme komisyonunu uyardı.

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, ilçedeki fırıncıları ve fiyat belirleme komisyonunu uyardı. Zamlı tarifeye itirazlarının çelişkili şekilde reddedildiğini belirten Güler, "Zamlı tarifede ısrar edilirse belediye olarak ekmek üretimini artırırız. Milletin aklıyla alay etmeyin" dedi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler yaptığı açıklamada " Zamlı tarifede ısrar edilirse Belediye olarak ekmek üretimini artırırız. Milletin aklıyla alay etmeyin. Milletin aklıyla alay etmek diye buna derler. Ekmek fiyatlarına Belediye olarak yaptığımız itiraz önce komisyon tarafından kabul ediliyor; yani zamlı tarife geçersiz, eski tarife geçerlidir, deniliyor. Sonra aynı gün aynı komisyon ikinci bir kararla Belediyenin itirazını red ediyor. Gülermişim ağlarmısın. Bu çelişki üzerine çünkü dayanak kabul ettikleri mevzuat bile geçerli değil; yeniden toplantı kararı alınıyor bugün. Belediye olarak dediğimiz şu; devlet uygun fiyata un desteği veriyor. Fiyatların makul seviyede artması gerek. Ha olmadı Belediye olarak biz de günlük üretimi artırırız ve mümkün olduğunca vatandaşı rahatlatırız. Fırıncı esnafımız ve komisyon bunu düşünsün derim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Güler Tavşanlı Kütahya Ekmek Yerel Haberler

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