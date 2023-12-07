Başkan Finike'nin 5 yılını anlattı

Finike'de son 5 yıllık süreçte yapılan çalışmaları ve projeleri CHP Finike İlçe Başkanlığında anlatan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Finike'nin bir kuruşunu boşa harcamadık. Ne var ne yoksa daha güzel bir Finike için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

CHP Finike İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Finike Belediyesinin 5 yıllık hizmetlerinin anlatıldığı toplantıda Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca ve Belediye Meclis üyeleri yer aldı. CHP Finike İlçe Başkanı Uygar Çarban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 5 yıllık süreçte yaptıkları projeleri ve çalışmaları aktardı. 5 yılda Finike'nin bambaşka bir çehreye büründüğünü ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, "5 yıldır belediye olarak çok yoğun faaliyetlerde bulunduk. Kentin çehresini değiştirdik. Sosyalleşen, güçlenen, büyüyen, mutlu ve güven dolu bir Finike inşa etmek için tüm imkanlarımızla çalıştık. Bundan sonraki süreçte de yine Finike için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Asırlık altyapı sorunu tarih oldu"

5 yıllık süreçte Finike'ye meydanlar, parklar, sosyal ve kültürel alanlar gibi pek çok yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, en önemli çalışmalarının asırlık bir kangren haline dönüşen altyapı sorununu çözüme kavuşturmaları olduğunu söyledi. Finike'nin en büyük sorunu olarak gördükleri altyapı sorunu için yoğun çalışmalar yaptıklarını ve sorunu çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan Geyikçi, "Şu an ilçemizde bu problemi tarihe karıştırdık. Yıllardır çözülmeyen bir kangren haline gelen altyapı sorunumuzu Büyükşehir Belediyemizin desteği ile tamamladık. Altyapımız ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Finike'ye yeni bir çehre kazandırdık"

Belediye olarak 5 yıldır Finikelilerin memnuniyeti için çalıştıklarını dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Finike merkezinde, Turunçova'da, Karaçaybaşı'nda, Sahilkent'te, Limaniçi'nde yepyeni meydanları ve sosyal alanları ilçemize kazandırdık. Uzun zaman karşılaştığımız engellere rağmen Hasyurt Meydan projesi için ilk kazmayı vurduk. Tarihi binalarımızı restore ettik. Sosyal tesislerimizi, plajlarımızı, halk pazarını yeniledik. Sokak hayvanlarımız için rehabilitasyon merkezi kurduk. Peyzaj bitkilerimizi kendimiz üretmeye başladık. Altyapısını tamamladığımız Finike'nin üstyapısını da kendisine yakışan bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Geyikçi: "Enkaz edebiyatı yapmayı kendime yakıştırmam"

Bütçe çalışmalarında göreve geldikleri dönemde birçok zorlukla karşılaştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Geyikçi, "Belediyemizin o dönem yaşadığı sıkıntıları burada anlatmak istemiyorum. Enkaz edebiyatı yapmayı hiçbir zaman kendime yakıştıramadım. O günleri çok çalışarak atlattık. Borçlarımızı ödedik, belediyeye şeffaflığı getirdik. Göreve geldiğimizde belediyemizin neredeyse tüm araçları kiralıktı. Bugün bir tane bile kiralık aracımız bulunmuyor. Bunun ile birlikte bugüne kadar eski araç filomuzun üzerine 37 yeni araç ekledik. Bunların hepsini yaparken sizlerin desteği bizlere güç verdi" diye konuştu.

"Kimseyi yalnız bırakmadık"

Finike'de pandemi döneminde hiçbir vatandaşlarının yalnız hissetmemesi için başlattıkları Yalnız Değilsin projesinin de çok önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Bugüne kadar evde sağlık hizmetlerimizden 900'ü aşkın vatandaşımıza hizmet verdik. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza toplamda bine yakın tekerlekli sandalye ve hasta yatağı yardımında bulunduk. Yakacak, gıda, eşya ve giyecek yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Bununla birlikte Finike'den Antalya'ya tedavi için gitmesi gereken 20 bini aşkın vatandaşımıza ulaşımları konusunda destek olduk. Aralık ayının sonunda Engelsiz Yaşam Merkezi'mizi hizmete açacağız. Finike ve Kumluca'da yaşayan 3 bini aşkın özel vatandaşımız buradan yararlanacak. Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği ne varsa tüm enerjimiz ve gücümüzle çalışmalarımızı yaptık" dedi.

"2029'a kadar projelerimiz hazır"

Daha birçok çalışmaları olduğunu ancak zamanın kısıtlı olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Bu süreçte birtakım projelerimizi de gerçekleştirmememiz için engellemelerle karşılaştık. Tek amacımız vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti sunmak. Kimseyi ayırmadan, kayırmadan çalışmaya özen gösterdik. Konulan her engel vatandaşlarımıza dokundu. Ancak bu engellere rağmen neler yaptığımızı gördünüz. Bizim 2029 yılına kadar olan projelerimizin de tamamı hazır durumda. Biz Finike için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Finike için birlikte çalışacağız"

İlçe Başkanı Uygar Çarban da yaptığı konuşmada Başkan Geyikçi'nin ilçeye çok önemli hizmetler verdiğine değindi. Finike'nin Mustafa Geyikçi ile birlikte farklı bir kimlik kazandığını ifade eden Çarban, "Artık planlarımızı 2029'a göre yapıyoruz. Başkanımızın önderliğinde bundan sonraki süreci de daha güzel bir Finike için birlikte çalışacağız" dedi. - ANTALYA