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Başkan Ertürk, sporcu ve öğretmenlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ertürk, sporcu ve öğretmenlerle bir araya geldi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde spor yarışmalarında başarı yakalamış sporcular ve onları eğiten öğretmenler, Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından kahvaltıda ağırlandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde spor yarışmalarında başarı yakalamış sporcular ve onları eğiten öğretmenler, Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından kahvaltıda ağırlandı.

Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltıya; Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız ile beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Sporcular kahvaltı için Belediye Başkanı Metin Ertürk'e teşekkür ederken, tesiste bulunan spor alanlarında eğlenceli vakit geçirdi. Voleybol ve basketbol oynayan sporcular, tesisin tadını çıkardı. Öğretmenler eşliğinde Belenova Sosyal Tesisleri'nin içinde bulunan gölet ve lavanta bahçesi de gezildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçede bulunan kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Kuyucak'ta sportif başarımız artarak devam ediyor. Bu başarıda siz beden eğitimi öğretmenlerimizin de emeği çok fazla. Hepinize teşekkür ediyorum. Kuyucak'ta bir çok branşta dereceler yakaladık. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum. Kuyucak Belediyespor Kulübü olarak il genelinde lisanslı sporcu sayısı bakımından ikinci sıradayız. Diliyorum ki bu sayıyı en yükseğe ulaşarak il birincisi olalım. Hepiniz tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Metin Ertürk Hisarcık Kuyucak Aydın Yerel Haberler

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