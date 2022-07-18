Başkan Ertürk, babasını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk 95 yaşında hayatını kaybetti.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk 95 yaşında hayatını kaybetti.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün 95 yaşındaki babası Hacı Mehmet Raif Ertürk, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Mehmet Raif Ertürk'ün cenazesi 18 Temmuz Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Pamukören Kurtuluş Camisi'nden kaldırılacak. - AYDIN
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