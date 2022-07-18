Başkan Ertürk, babasını kaybetti Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk 95 yaşında hayatını kaybetti. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk 95 yaşında hayatını kaybetti. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün 95 yaşındaki babası Hacı Mehmet Raif Ertürk, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Mehmet Raif Ertürk'ün cenazesi 18 Temmuz Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Pamukören Kurtuluş Camisi'nden kaldırılacak. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Metin Ertürk Kuyucak Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Başkan Ertürk, babasını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.