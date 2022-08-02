Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı - Haberler

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Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı

Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı

Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir'e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran'da ağırladı.

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Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir'e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran'da ağırladı.

Başkan Ersoy misafirlerine Kent Müzesi bahçesinde ikramda bulunulduktan sonra Terzizade Konağı, Kent Müzesi ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy çiyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emin Ersoy Balıkesir Yerel Haberler

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