Başkan Dündar: 'Atalarımız 650 yıl önce oraya gidip insanların zulmüne son verdi'

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı ziyarete gelen T.C Kosova Din Hizmetleri Müşavirliği, Kosova İslam Birliği Kadın Kolları Mahalli Din Görevlileri ve Kur'an Kursu öğretmenleriyle yemekte bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı ziyarete gelen T.C Kosova Din Hizmetleri Müşavirliği, Kosova İslam Birliği Kadın Kolları Mahalli Din Görevlileri ve Kur'an Kursu öğretmenleriyle yemekte bir araya geldi.

Tarihi Merinos Tren İstasyonu'nda gerçekleşen yemekte misafirlerle yakından ilgilenen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gönül coğrafyasının Bursa'dan başladığını belirtti. Belediye olarak yatırım projelerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de yer aldıklarını söyleyen Başkan Dündar, "Bizler, 16 yıldır Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ı Kosova'daki türbesi başında anıyoruz. Şehit padişahın eserlerine ve fikirlerine sahip çıkıyoruz. Çünkü Sultan Murad ortak değerimiz. Elhamdülillah Müslümanız. Hepimiz kardeşiz ve davamız tek. Atalarımız 650 yıl önce oraya gidip insanların zulmüne son verdiyse, aynı şekilde bunu sürdüreceğiz. İyi ki şehrimize geldiniz. Burada, sizleri ağırlamak gerçekten çok kıymetli" dedi.

Programdan mutlu bir şekilde ayrılan misafirler ise desteklerinden dolayı Başkan Dündar'a yürekten teşekkür etti. - BURSA