Başkan Demir'den hayvan pazarına ziyaret Yerel Haberler Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni haftanın ilk mesaisine hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni haftanın ilk mesaisine hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Son dönemlerde maliyetleri gittikçe artan hayvancılık sektöründe gelinen duruma ilişkin pazarın nabzını ölçen Başkan Demir, hayırlı işler dileğinde bulunduğu üreticilerle yakından ilgilenerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Faruk Demir, sabahın erken saatlerinde beraberindeki birim müdürleriyle birlikte hayvan pazarına gitti. Daha önce rutin hale getirdiği hayvan pazarı ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden Başkan Demir, ekonomik sarsıntılardan oldukça etkilenen üreticilerden sektördeki girdi maliyetleri hakkında bilgi aldı. Alıcı ve satıcılar arasında yapılan pazarlıklarda davet üzerine zaman zaman araya giren Başkan Demir ile üreticiler arasında gülümseten kareler de objektiflere takıldı. - ARDAHAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

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