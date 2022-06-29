Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ağırladı - Haberler

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Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çerçioğlu, Türkiye Satranç Federasyonu'nu ağırladı

Türkiye Satranç Federasyon Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ve beraberindeki heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Satranç Federasyon Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ve beraberindeki heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Satranç Federasyonu Bölge Temsilcisi Levent Yıldız, Aydın İl Temsilcisi Kubilay Enginsu ve Satranç Veli Koordinatörü Erol Bakır da hazır bulundu. Ziyarette Başkan Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de özellikle çocukların erken yaşlarda satranca başlamaları için gerekli bütün altyapıyı sağladığını söyledi. Başkan Çerçioğlu nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederken, Asbaşkan Darı da Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özlem Çerçioğlu Levent Yıldız Türkiye Aydın Yerel Haberler

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