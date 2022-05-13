Başkan Çelik'ten çiçeği burnunda başkanlara tebrik

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan kongreler ile yeni dönem için seçilen Manisa Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Rıfkı Taşkıncan ve yönetimi ile Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin ve yönetimini ziyaret ederek, tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kongrelerini tamamlayan esnaf odalarına tebrik ziyaretlerine devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Manisa Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Rıfkı Taşkıncan ve yönetimi ile bir araya geldi.

Ziyaretine ilişkin konuşan Başkan Çelik, "Esnaf odalarımız son derece önemli. Bugüne kadar tüm odalarımızla hep içli dışlı olduk, fikir alışverişinde bulunduk. Şehrin yönetiminde sivil toplum utuluşlarımızı, odalarımız ve derneklerimizi bir figüran değil bir aktör olarak kabul ettik ve bunu samimi bir şekilde ortaya koyduk. İnanıyorum ki yeni seçilen başkanımız ve yönetimiyle birlikte gerek üyelerinin sorunlarıyla ilgili konularda gerekse de şehrimizi ilgilendiren meselelerde sürekli fikir alışverişinde bulunacağız ve elimizden geldiği kadarıyla da yasalar ve imkanlar nispetinde emirlerinde ve hizmetlerinde olmaya çaba ve gayret sarf edeceğiz. Başkanımız ve ekibini tebrik ediyor başarılar diliyorum. Nazik ev sahiplikleri için de teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Rıfkı Taşkıncan, "Başkanımıza ziyareti için teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Şehzadeler Belediye Başkanı olarak zaten biz kendisini çalışmalarından ötürü takdir ediyoruz. Sağ olsun var olsun" diye konuştu.

Başkan Çelik'in sonraki durağı Manisa Berberler ve Kuaförler Odası oldu. Başkan Adem Şahin ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Çelik, Şahin ve yönetimini tebrik ederek, "Berberler ve kuaförler hepimizin çok önemsediği ayda en az bir kere kendilerini ziyaret ettiğimiz, iş yerlerine gittiğimiz esnaflarımız. Mahallelerimizin sigortası. Muhabbetin olduğu, şehrin gündeminin değerlendirildiği yerler. Bu noktada biz kendilerini son derece önemsiyoruz. Bugüne kadar onlardan gelen talepleri yerine getirebilmek için çaba ve gayret sarf ettik. İnşallah bundan sonra da sayın başkanımız ve ekibiyle de birlikte büyük bir uyum içerisinde hem üyelerimize hem de şehrimizin geneline daha güzel hizmetleri yapabilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Kapımız, yüreğimiz her zaman tüm esnaflarımıza olduğu gibi berber ve kuaför esnaflarımıza açık olmaya devam edecek. Nazik karşılamaları için başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, üstün başarılar diliyorum" dedi.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin ise "Ömer Başkanımıza ziyareti ve esnaflarımıza bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sürekte de yine esnaflarımızın yanında olacaklarını ifade ettiler, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel