Başkan Büyükkılıç'tan, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

Yerel Yönetimler ve İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan ve bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye kazandırılacak yatırımlar ve projeler çerçevesinde başkent temaslarını hız kesmeden sürdürüyor. Gazi mecliste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı ve Yerel Yönetimler Toplantısı'nın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etmişti.

Başkan Büyükkılıç, Ankara ziyaretlerine gün içinde de devam ederek AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. Genel Başkan Vekili Elitaş'ı, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ile birlikte ziyaret eden Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili projeler üzerine Elitaş ve Özsoy ile değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Vekili Elitaş'a misafirperverliği ve Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'ı, Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy ile birlikte ziyaret ettik. Bizleri AK Parti Genel Merkezi'nde misafir eden Sayın Genel Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Elitaş da nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç ve Özsoy'a teşekkür etti. - KAYSERİ