Başkan Büyükkılıç, 'İstiklal Marşı ruhu ilelebet diri kalacak'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün üzerinden geçen 102 yıl boyunca aziz milletimizin ortaya koyduğu milli birlik şuurunun ilelebet sürmesi duamız, temennimiz ve gayemizdir. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet, saygı ve özlemle yad ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nda, Türk milletinin tarihten bugüne değin en kıymetli hazinesi olan bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin destansı bir şekilde anlatıldığını belirterek, "Vatan ve millet aşkını ruhumuza ilmek ilmek işleyen İstiklal Marşı'mız her vatandaşımızın daha çocukluk yıllarında ezber ettiği aklına ve kalbine kazıdığı eşsiz bir destandır. O destansı mısraları, döneme bizzat şahit olarak, milletimizin kahramanlığının merkezinde bulunarak ve bizzat yaşayarak kaleme alan büyük şair ve mütefekkirimiz Mehmet Akif Ersoy iman dolu yüreği ve silahtan güçlü kalemiyle bağımsızlık mücadelemizin neferi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlık mücadelesinde kalemiyle ve Anadolu'yu gezerek önemli bir rol oynadığını hatırlatan Büyükkılıç, "Yedi düvel Anadolu'ya göz dikmişken aziz milletimizin her bir ferdi Mehmet Akif Ersoy'da canla başla gayret göstermiş, bu mücadelede en ön safta yer almış yazıları, şiirleri ve konuşmalarıyla bağımsızlık ateşini diri tutmuştur. Ayrıca, Mehmed Akif, Milli Mücadele'yi desteklemek üzere çıkardığı Sebilürreşad'ın bir nüshasını Kayseri'de çıkarmıştır. Nihayetinde kazanılan bağımsızlık mücadelemizi insanı derinden etkileyen mısralarla taçlandıran Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek kahraman milletimize hediye etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında gençlere de tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy o günlere dair şöyle diyor; 'O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı ne tüfeğimi fakat imanımız çok büyüktü.' Böyle bir ecdadın mirasına sahip bir millet olarak hiçbir durum ve şartta ümidimizi kaybedemeyiz, tam aksine daha da gayretli ve özverili bir şekilde ülkemizin menfaatleri doğrultusunda canla başla çalışırız. Özellikle sevgili gençlerimiz, İstiklal Marşı ruhunu yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak sizlerin elinde. Sizler sayesinde İstiklal Marşı ruhu ilelebet diri kalacak, Anadolu daima bu milletin vatanı olacak. Bizler size inanıyor, güveniyor ve daima yanınızda olarak desteğimizi eksik etmemeye özen gösteriyoruz. İstiklal Marşı'mızın kabulünün üzerinden geçen 102 yıl boyunca aziz milletimizin ortaya koyduğu milli birlik şuurunun ilelebet sürmesi duamız, temennimiz ve gayemizdir."

İstiklal Şairini rahmetle yad eden Büyükkılıç, "Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi İstiklal Marşı'mızın kabulü yıl dönümü vesilesi ile rahmet, minnet, saygı ve özlemle yad ediyorum" dedi. - KAYSERİ